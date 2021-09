Pour leur rentrée, les Red Flames entament les qualifications pour le Mondial 2023 après six matches amicaux en 2021.

Déjà qualifiées pour l'Euro 2022 en Angleterre en juillet prochain, les Belges se donnent rendez-vous dans quelques jours pour préparer les premiers matches à enjeux de l'année.

Le 17 septembre, la Belgique se rend à Gdansk pour y affronter la Pologne avant de recevoir l'Albanie à Bruxelles le 21.

Ives Serneels a dévoilé sa sélection. Par rapport au dernier rassemblement (défaite en Espagne et victoire au Luxembourg en juin), le staff pourra compter sur le retour des Anderlechtoises (Odeurs, Tison, Wullaert, Wijnants) excepté Laura De Neve, blessée mais aussi De Caigny, qui a déjà trouvé ses marques à Hoffenheim, de Vanhaevermaet et de Philtjens. Missipo et Van Kerchoven sont elles toujours blessées.

La sélection