Alors qu'elles joueront en Albanie ce jeudi soir pour la campagne qualificative pour le Mondial 2023, les Red Flames ont reçu un beau cadeau pour ce rassemblement: les nouveaux maillots en vue de l'Euro 2022 qu'elles disputeront en Angleterre. Mais la bande à Tessa Wullaert inaugurera ce nouveau maillot dès ce jeudi soir face à l'Albanie.

Il s'agit d'un des premiers kits conçus uniquement pour les Flames alors que jusqu'ici, elles avaient droit au même design que les hommes avec des coupes dames.

Le maillot à domicile est noir avec le blason au centre, tandis que le maillot extérieur est plutôt dans les tons jaunes.

"Alors que par le passé, les maillots étaient généralement présentés pour et par les Diables Rouges, avec une tenue inspirée de celle des Diables pour les Red Flames, nous optons à présent pour un modèle personnalisé", peut-on lire dans le communiqué de l'Union belge, "Cette démarche vise à mettre en avant le développement important et ambitieux du football féminin en Belgique, avec le noir comme couleur de base afin de donner encore plus de force à ce message."

L'Union belge précise également que ce nouveau maillot est entièrement conçu avec du plastique océanique recyclé. À noter qu'en hommage aux Red Flames et au développement du foot féminin en Belgique, les Diables rouges porteront ce maillot noir lors des rencontres de Nations League en juin prochain.