Alors que la Belgique n'aura d'yeux que pour les Diables Rouges en juin, les Red Flames disputeront deux matches amicaux durant cette période.

Si on savait déjà que les joueuses d'Ives Serneels iront en Espagne le 10 juin (match à 20h), la Fédération a annoncé la programmation d'un déplacement au Luxembourg deux jours plus tard.

Ce se seront les 5e et 6e matches de préparation pour le groupe à trois mois du lancement de la campagne qualificative pour le Mondial 2023. Après trois défaites (contre les Pays-Bas, l'Allemagne et la Norvège), les Red Flames avaient décroché leur premier succès de l'année contre l'Irlande.

L'Espagne pointe à la 13e place mondiale, tandis que le Luxembourg est positionné à la 122e, les Belges sont elles toujours classées à la 18e place mondiale.

Pour ces deux rendez-vous de juin, le sélectionneur a réduit son groupe à 24 joueuses. Si le staff devra faire sans Missipo pendant plusieurs mois (ligaments touchés), il n'a pas convié non plus la gardienne du Standard Lisa Litchtfus mais bien deux joueuses d'OHL Zenia Mertens et Jill Janssens.

Le groupe pour le mois de juin

Gardiennes (3): Nicky Evrard (La Gantoise), Diede Lemey (Sassuolo/Ita), Justien Odeurs (RSC Anderlecht)

Défenseuses (8): Julie Biesmans (PSV/P-B), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Isabelle Iliano (Club de Bruges), Davina Philtjens (Sassuolo/Ita), Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Amber Tysiak (OHL), Jody Vangheluwe (Club de Bruges)

Milieux de terrain (6): Féli Delacauw (La Gantoise), Zenia Mertens (OHL), Marie Minnaert (Club de Bruges), Lenie Onzia (OHL), Chloé Vande Velde (La Gantoise), Justine Vanhaevermaet (LSK Kvinner/Nor)

Attaquantes (7): Janice Cayman (Olympique Lyon/Fra), Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Hannah Eurlings (OHL), Jill Janssens (OHL), Davinia Vanmechelen (Standard), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht) etTessa Wullaert (RSC Anderlecht)