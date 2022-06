Avant d’entamer, après le match contre l’Angleterre le 16 juin, le sprint final vers l’Euro, les Red Flames avaient quitté leur hôtel traditionnel de Tubize, réservé aux Diables rouges actuellement, pour s’exiler dans les Ardennes et loger au square Philippe Gilbert à Aywaille de ce lundi à jeudi. "Tubize reste quand même sympa mais ici, on est bien aussi", sourit Laura De Neve. " C’est bien de prendre l’air et de voir les montagnes."