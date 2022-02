Pour leur deuxième match de l’année, les Red Flames ont à nouveau éprouvé des difficultés pour sortir vainqueur de la demi-finale de la Pinatar Cup contre le pays de Galles.

Mais avoir comme joueuse du match, la gardienne Diede Lemey (qui n’avait plus joué en sélection depuis juin dernier et une joute amicale au Luxembourg remportée 0-1), qui a sorti trois (des quatre) tirs au but gallois, est révélateur de la prestation noir-jaune-rouge à San Pedro Del Pinatar.

Évidemment, ce n’était qu’un amical et la Belgique peut avancer des circonstances atténuantes pour expliquer ce petit match : un vent très présent et qui empêchait pas mal les transitions, une sono qui marchait à fond juste à côté… mais ce samedi soir, il a surtout manqué une plaque tournante créative et une joueuse à la finition pour ne pas attendre les tirs au but pour se qualifier.

Les absences de Justine Vanhaevermaet et Tessa Wullaert dans une composition (avec six changements de base) passée en trois jours d’un 4-4-2 à un 4-2-3-1 avec une Cayman repositionnée en back droit, elle qui avait joué attaquante mercredi, sont aussi des explications à la pauvreté du jeu présenté. Mais face à un adversaire pointé à la 33e place mondiale et à quelques mois de l’Euro, on s’attend tout de même à voir les Belges dominer un tel adversaire.

Certes, Lemey n’a pas eu de boulot durant le match et on peut se targuer d’enchainer une nouvelle clean-sheet mais les occasions franches n’ont été que trop rares (trois par Wijnants et Eurlings) et les déchets techniques bien trop nombreux. Mardi, elles joueront la Russie en espérant un meilleur visage.

Technique