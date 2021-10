Le quatrième match des qualifications pour la Coupe du monde 2023 des Red Flames ne sera pas encore décisif dans la distribution des tickets, mais il se présente toutefois déjà comme un tournant dans cette campagne.

Au point de vue calendrier, les Red Flames auront déjà disputé leurs deux matchs à l’extérieur les plus compliqués à négocier alors qu’elles se présenteront à Oslo ce mardi en co-leaders du groupe F après le partage entre la Pologne et la Norvège jeudi. "Ce nul nous a rendues heureuses", sourit Tine De Caigny. "On sait que la balle est désormais dans notre camp. On doit y aller avec confiance et une concentration maximale tant sur le terrain que pour le staff et le banc qui doit aussi pouvoir faire la différence."