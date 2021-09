Alors qu'elles entament leur campagne qualificative pour le Mondial 2023 vendredi en Pologne, les Red Flames changent de crémerie TV.

Depuis plusieurs mois, quelques années, les matches étaient diffusés sur Club RTL, c'est désormais sur la RTBF que les Belges d'Ives Serneels seront retransmises.

Cela concerne toutes les rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2023, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande, et tous les matches amicaux.

"Le football féminin est en plein développement, avec des joueuses de très haut niveau. Pour que le grand public puisse mieux faire connaissance avec notre sport, il faut plus de visibilité. Nous sommes donc très heureux de pouvoir, avec la RTBF et la famille Play, donner l'impulsion nécessaire pour générer cette visibilité. De cette façon, nous allons ensemble pouvoir faire passer le football féminin à un niveau supérieur dans tous les domaines", a indiqué Katrien Jans, la manager du football féminin de la Fédération.

Sur la RTBF, on retrouvera au micro Lise Burion et Cécile de Gernier alors que Benjamin Deceuninck et Christine Schréder, avec leur équipe, seront en studio mardi pour le premier match à domicile de cette campagne.

Côté flamand, les matches seront à suivre sur Play.