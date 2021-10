Pour ces deux rendez-vous, Ives Serneels a repris quasiment la même équipe qu'en septembre. Une absence: Justien Odeurs, blessée. La gardienne n°1, qui a joué le Clasico avec Anderlecht samedi, est remplacée numériquement par Lisa Lichtfus qui fait son retour dans le groupe.

Pour le Kosovo, seule certitude: Julie Biesmans sera suspendue pour abus de cartons jaunes.



Le groupe

Gardiennes: Demey, Evrard, Litchfus.

Défenseuses: Biesmans, Deloose, Iliano, Kees, Philtjens, Tison, Tysiak, Vangheluwe.

Milieux: Mertens, Minnaert, Onzia, Teulings, Vande Velde, Vanhaevermaet.

Attaques: Blom, Cayman, De Caigny, Eurlings, Janssens, Vanmechelen, Wijnants, Wullaert.

