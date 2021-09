A Gdansk pour son premier match des qualifications du Mondial, la Belgique est allée chercher un partage en Pologne (1-1).

Avec une composition quasiment attendue, les Red Flames ont entamé la rencontre face à des Polonaises décidées à mettre de l'engagement dans leurs duels. D'ailleurs, par deux fois, Odeurs en a fait les frais, heureusement sans conséquence.

En début de match, ce sont les Belges qui se sont montrées dangereuses. A la reprise cadrée du point de penalty de De Caigny, Vanhaevermaet répliquait via une frappe manquant un peu de puissance.

Dans une première période équilibrée, ce sont pourtant les Polonaises, via leur redoutable attaquante/capitaine Pajor, qui prenaient les devants grâce à un mouvement de flipper et une balle qui lui revenait dans les pieds dans l'axe devant Odeurs.

La Pologne, à domicile et devant une belle petite assemblée, mettait la pression d'entrée en deuxième période mais sans réussir à prendre le dessus. Dépassées au milieu, il a fallu les montées d'Eurlings et de Vanmechelen pour un repositionnement tactique de Biesmans et de De Caigny pour voir des Belges plus pressantes grâce à un jeu venant des flancs et au sol.

C'est finalement grâce à un centre-tir de loin de Cayman, lobbant la gardien polonaise, que les Flames prennaient un point.

Un bon point au vu du match mais si l'ambition est vraiment de terminer 1re du groupe F, ces deux points perdus pourraient faire la différence.

