Quelques jours après avoir été versées dans le groupe F des qualifications pour le Mondial 2023 et après avoir pris connaissance de leurs adversaires, les Red Flames connaissent désormais leur calendrier.

La Belgique entamera sa campagne qualificative par un affrontement contre la Pologne (30e au ranking Fifa) le 17 septembre 2021 et terminera par l'Arménie un an plus tard, à 10 mois de l'Euro 2022 pour lequel les Belges sont qualifiées.

Les vainqueurs des neuf groupes sont directement qualifiés pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie en 2023. Les neuf deuxièmes se disputeront des barrages. Deux tickets seront offerts, un troisième permettra à une natio européenne de disputer un tournoi intercontinental pour rejoindre l'Océanie.

La Belgique est la deuxième nation la mieux classée au ranking Fifa de son groupe en pointant à la 18e place. La Norvège (12) est, sur papier, l'adversaire le plus coriace.

Le calendrier