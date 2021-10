"Le plus important était de marquer rapidement et dès notre première occasion, c’était bon", se félicite Janice Cayman. "On a enchaîné très rapidement et on n’a surtout pris aucun but et ça, on le doit à Nicky." Il est vrai que la gardienne de La Gantoise n’a pas eu beaucoup de boulot mais l’a fait très bien lors notamment du penalty, retiré deux fois, accordé à Shala après une faute de main de Philtjens. "La deuxième fois, c’était compliqué", sourit-elle. "C’était dans le même coin mais il était mieux placé. Je suis super contente." Pour elle, c’est une deuxième chance suite à l’absence d’Odeurs, un an après avoir été reléguée sur le banc. "C’est vrai que c’était difficile. Je me suis posé pas mal de questions. Mais maintenant, je suis prête pour la Norvège."

Le prochain match s’annonce en effet bien plus compliqué contre une équipe mieux classée mais qui sort d’un partage contre la Pologne. "Si on doit pointer un point négatif ce jeudi, ce serait les espaces laissés en perte de balle, ce qui a donné des espaces au Kosovo", se plaignait légèrement Wullaert. "Contre la Norvège, on devra un peu plus assurer."