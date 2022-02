Privées de Tessa Wullaert, leur arme offensive numéro 1, les Red Flames ont réussi à planter quatre buts face à la modeste Slovaquie (44e au ranking mondial) ce mercredi pour leur première sortie de l’année.

Une victoire qui semble éclatante au vu du score mais qui fut toutefois poussive.

Dans un 4-4-2, en l’absence de la capitaine, avec une Blom étonnament placée sur le flanc droit derrière une Cayman plus avancée (alors qu’elle joue plutôt à l’aile tant en club qu’habituellement en sélection), la Belgique a commis pas mal de petites erreurs ou a souvent été coupable de déchets techniques dans les transitions, empêchant du coup les marées offensives. Là où la Slovaquie, avec la Brugeoise Matavkova au coup d’envoi, a joué plutôt décomplexée.

Ives Serneels voulait affronter des adversaires repliés, comme le Kosovo et l’Albanie le seront en avril prochain pour la suite de la campagne qualificative pour le Mondial 2023, il n’a pas forcément été servi. En tout cas avant que les Flames ne prennent vraiment les commandes.

On soulignera donc tout de même une victoire qui s’est forgée au fil du match et à ce niveau, voir les Flames patiemment prendre le dessus est plutôt une bonne chose. Elle aurait toutefois pu, ou dû, être bien plus lourde dans les chiffres si Eurlings et compagnie s’étaient montrées plus tueuses devant le but adverse comme une Tessa Wullaert peut l’être dans ce genre de situations. Ou encore une Tine De Caigny.

Auteur de l’assist pour Eurlings, d’un pré-assist pour Cayman et du 3e but belge, la joueuse d’Hoffenheim a joué en patronne. Et pas seulement pour son côté décisif. Positionnée un cran plus bas, elle a très souvent cherché le jeu en une touche pour accélérer le mouvement et a effectué sa tâche défensive.

Nicky Evrard peut à ce niveu souffler. Pour sa première sortie de l’année, la keeper a rendu une clean-sheet. Mais à l’avenir, il faudra travailler les corners. Les Slovaques ont notamment été dangereuses sur ce genre de phases.

