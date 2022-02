À San Pedro del Pinatar, dans la région de Murcie, dans le sud de l’Espagne, les Red Flames effectuent leur rentrée. Pour leur première sortie de l’année, les Belges y disputent la Pinatar Cup, un tournoi reprenant huit équipes, la Belgique étant la mieux classée.

Pour ce voyage d’une dizaine de jours dans le sud de l’Europe, le staff a convoqué 28 joueuses, auxquelles s’ajouteront six jeunes issues des U23 qui jouaient ce mardi contre l’Espagne à Tubize.

Pour composer sa sélection, Ives Serneels n’a pas innové même si Yana Daniëls fait son retour.

L’attaquante de Liverpool, en FA Championship (D2 anglaise), n’avait plus été rappelée depuis la défaite en Suisse en septembre 2020 et n’a plus joué avec les Flames depuis la victoire contre la Thailande du 1er juin 2019.

