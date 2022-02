La Belgique a décroché le premier trophée de son Histoire en foot féminin avec la Pinatar Cup.

Les Red Flames ont bouclé leur première sortie de l’année avec une victoire finale à la Pinatar Cup, ce qui vient débloquer le palmarès de l’équipe.

Evidemment, la valeur de ce trophée est à relativiser vu le plateau et les autres tournois qui se sont déroulés en Europe en même temps (le Tournoi de France avec la France, les Pays-Bas ou encore le Brésil) mais dans l’équipe, on a déjà le focus sur avril et les deux matches qualificatifs pour le Mondial 2023 et surtout l’Euro. "Et là, ce sera un vrai tournoi avec un vrai prix", sourit Janice Cayman, la capitaine en Espagne en l’absence de Tessa Wullaert. "En Espagne, c’était un bon petit tournoi mais l’objectif désormais, ce sont les deux matches en avril."