A trois mois de la campagne qualificative pour le Mondial 2023, les Red Flames ont bouclé six mois de "préparation" avec trois périodes internationales de deux amicaux chacune dont les derniers résultats ont été une défaite en Espagne (3-0) et une victoire au Luxembourg (0-1), ponctuant ce premier semestre de 2021 d’un bilan de deux victoires (Luxembourg et Irlande) et de quatre défaites.

Un bilan chiffré, certes, négatif qu’il faut recontextualiser vu les adversaires plus prestigieux que la Belgique a affronté : Allemagne, Pays-Bas, Norvège et Espagne. Soit quatre nations mieux classées.

Ce dernier stage en Espagne, effectué sans pas mal de titulaires, aura en tout cas permis, en plus d’offrir du temps de jeu à des revenantes ou des nouveaux visages, de confirmer des tendances déjà aperçues face aux grosses nations. Le match chez nos voisines luxembourgeoises s’étant joué avec l’équipe C, il est difficile d’en tirer des conclusions, sauf celle qui voit les titulaires habituelles rester importantes pour les performances belges.