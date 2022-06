Quatre Flames disparaissent de la sélection pour l'Euro Red Flames Nathalie Dumont La Belgique se rend en Angleterre ce jeudi pour un premier amical.Le groupe élargi se réduit pour les Red Flames en vue de l'Euro. © Belga

Jarne Teulings, Shari Vanbelle, Marie Detruyer et Zenia Mertens ne continuent pas la préparation alors que le groupe qe rend en Angleterre pour un premier amical.



Si les trois dernières étaient surtout des 2e ou 3e couteaux, la non sélection de Jarne Teulings (championne avec Anderlecht et qui file à Sittard) est une petite surprise.