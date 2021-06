Si elle joue ce jeudi contre l’Espagne (20h), Janice Cayman deviendra seule recordwoman de caps chez les Red Flames, portant son compteur à 112, devançant désormais Aline Zeler (111).

Les records sont faits pour être battus. Et Janice Cayman est sur le point de devenir la seule recordwoman de caps chez les Red Flames en cas de montée au jeu ce jeudi contre l'Espagne. Après avoir égalé Aline Zeler lors de la rencontre face à l’Irlande en avril, l’Anversoise peut porter son compteur de caps à 112 et s’isoler en tête de ce classement.

Internationale depuis le 5 mai 2007 et sa première sélection, la joueuse qui a prolongé jusque 2023 à Lyon a honoré sa première cap cinq mois plus tard en Allemagne alors que la Belgique pointait dans le Top 35 mondial. La première d’une longue série qui fait impression sur un tableau belge au vu de l’Histoire des Red Flames et de la carrière de la joueuse mais qui reste toutefois très éloigné des records européen et américain.

Plusieurs éléments expliquent ces différences dont notamment l’absence de la Belgique dans les grands tournois (Mondial, Euro ou Jeux olympiques) jusqu’en 2017 et la première expérience à l'Euro.