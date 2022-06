Le sélectionneur fédéral dit cette fois vouloir faire mieux lors de l'Euro 2022, qui aura lieu du 6 au 31 juillet en Angleterre. L'Euro 2017 constituait le tout premier grand tournoi pour lequel l'équipe nationale belge féminine s'était qualifiée. Les troupes d'Ives Sernels avaient été éliminées au premier tour après deux défaites (1-0 face au Danemark et 2-1 face aux Pays-Bas) et une victoire (2-0 face à la Norvège). Avec 3 points, la Belgique terminait 3e du groupe A derrière les Pays-Bas et le Danemark, qui allaient ensuite se retrouver en finale, remportée 4-2 par les Oranje.

Après avoir été battues par la Suisse en barrages pour le Mondial 2019, les Red Flames se sont de nouveau qualifiées pour l'Euro en terminant premières de leur groupe de qualification devant la Suisse.

"La sélection a grandi depuis 2017. Notre objectif est donc de passer le premier tour", a déclaré Ives Serneels lundi en conférence de presse. "Si on n'y croit pas, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Je suis confiant quant à nos chances de qualification".

La Belgique (FIFA 19) a été versée dans le groupe D de l'Euro avec la France (FIFA 3), l'Italie (FIFA 14) et l'Islande (FIFA 17). Les joueuses belges feront leur entrée dans le tournoi le 10 juillet contre l'Islande à Manchester (18h00). Elles affronteront ensuite les Françaises le 14 juillet à Rotherham (21h00) puis les Italiennes le 18 juillet à Manchester (21h00).

Les deux premières places du groupe seront synonymes de billet pour les quarts de finale.

L'Euro était initialement prévu en 2021 mais a été reporté d'un an à cause de la pandémie de coronavirus.