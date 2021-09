Soigner le goal average, c'était la mission du jour face à l'Albanie. "Les trois points étaient le plus important mais il était également capital d'engranger de la confiance. Beaucoup de filles ont marqué aujourd'hui, c'est aussi une grande satisfaction."



Il y a aussi la satisfaction personnelle avec deux assists et un but pour Tessa. "Je voulais juste les trois points. Les assists et le but ça fait du bien aussi. Je suis une capitaine heureuse."



Après deux rencontres, le bilan des Red Flames est de 4 sur 6. "Nous voulions le 6 sur 6, nous ne sommes donc pas à 100% contentes. Nous devons continuer à travailler et mettre la barre plus haut pour les deux prochains matchs face au Kosovo et la Norvège."



Ives Serneels: "Le groupe va encore grandir".

Le coach était tout sourire après la prestation de ses joueuses et la victoire 7-0. Mais aussi de sa capitaine. "Tout le public voulait la voir marquer, elle a bien joué, comme l'équipe. Elle a fait honneur à son brassard de capitaine."



L'heure est au bilan après ces deux premiers matchs. "Nous aurions aimé un 6 sur 6. Mais après cette prestation la confiance est là et nous devons être prêts pour les deux prochains matchs. Je suis sûr que le groupe va encore grandir."