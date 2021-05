La fin de saison est compliquée au RSCA Women. En plus de voir les deux derniers matches de Super League annulés à cause de plusieurs cas Covid chez les championnes de Belgique, c'est la sélection nationale qui en subi aussi les conséquences.

En effet, le staff, qui avait sélectionné six Anderlechtoises pour le déplacement en Espagne, doit revoir sa copie et sera privé de la capitaine Tessa Wullaert et de cinq autres Anderlechtoises.

Justien Odeurs, les défenseurs Laura Deloose et Charlotte Tison et les attaquantes Tine De Caigny, Sarah Wijnants et Tessa Wullaert. Seule Laura De Neve reste toujours dans le groupe. Elles sont remplacées numériquement par Lisa Lichtfus (Standard), Constance Brackman (Standard), Silke Vanwynsberghe (Gand), Aster Janssens (Standard) et Jassina Blom (PEC Zwolle) pour former un groupe de 23 au lieu de 24.

Dix autres joueuses seront ajoutées à la liste pour le match contre le Luxembourg : Estée Cattoor, Marie Detruyer, Loredana Humartus, Fran Meersman, Fleur Pauwels, Lisa Petry, Auke Swevers, Lyndsey Van Belle, Sien Vandersanden, Luna Vanzeir.