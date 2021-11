La milieu de terrain du Club Bruges a en effet été testée positive au Covid 19 et ne rejoint donc pas le rassemblement des Red Flames prévu dès aujourd'hui.

Aucun nom n'a été avancé pour la remplacer, la Fédération annonçant qu'elle pourrait être autorisée à rejoindre le groupe après sa quarantaine.

Deuxième de leur groupe de qualification, les Red Flames doivent réaliser un 6/6 ce jeudi et mardi prochain pour rester dans la course à la qualification, la Norvège ayant pris plus qu'une option il y a un mois en battant 4-0 la Belgique.

A quelques jours de recevoir l'Arménie, les Red Flames doivent se passer des services de Marie Minnaert pour ces prochains jours.