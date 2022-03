Plus on se rapproche de l'Euro, plus le programme des Red Flames s'affine.

Après avoir affronté l'Albanie et le Kosovo en avril pour le compte des qualifications pour le Mondial 2023, la Belgique entamera sa préparation pour le Championnat d'Europe.

Pour cela, le staff a programmé trois rencontres amicales en juin: les Flames joueront l'Angleterre le 16 juin avant d'enchainer l'Autriche et le Luxembourg le 26 et le 28 juin.

Pour rappel, la Belgique a été versée dans la poule de la France, l'Italie et l'Islande. Son premier match, ce sera le 10 juillet contre l'Islande.