Après les Pays-Bas et l'Allemagne en février, c'est une nouvelle défaite qu'ont subie les Red Flames. Au Roi Baudouin, la bande à Serneels a été battue 0-2 par la Norvège ce jeudi soir.

Face à la 11e nation mondiale, les Belges ont pourtant montré un visage bien organisé avec les premières titularisations de Iliano et de Eurlings et la présence de Tison dans l'axe de la défense. Certes, la possession de balles était clairement en faveur des Norvégiennes mais la Belgique n'a pas été autant dominée comme les joueuses l'avaient connu en février.

La preuve, Odeurs n'a peut-être pas joué dans un fauteuil, elle s'est retournée deux fois, mais n'a pas non plus dû s'employer à de nombreuses reprises. Si elle ne peut rien sur le coup franc qui a amené le premier but adverse, elle n'a pas pu empêcher Utland de doubler l'avantage après une occasion fluide de la part des Norvégiennes qui ont rapidement fait remonter le ballon et trouvé la buteuse au deuxième poteau après avoir revu la défense. La gardienne d'Anderlecht s'est aussi permise un bel arrêt à la 54e.

Alors que les qualifs du Mondial débuteront en septembre, le sélectionneur avait annoncé qu'il commencera à affiner sa sélection dès le prochain rassemblement, en juin certainement.

Technique

Belgique: Odeurs; Deloose (83e Wijnants), Tison, De Neve, Iliano; Vahaevermaet (66e Vande Velde), Biesmans (66e Minnaert), Missipo, Eurlings (77e Delacauw), Wullaert (77e Vanmechelen), De Caigny (46e Cayman).

Norvège: Fikerstrand; Redish Kvamme (46e Boe Risa), Leine (46 Utland), Hansen, Moe Wold (85e Ellingsen), Maanum (85e Wolvik), Syrstade Engen, Eikeland (66e Terland), Reiten, Haavi (46e Blakstad), Saevik.

Arbitre: M. Beyer.

Avertissements: Vanhaevermaet.

Les buts: 41e Ruten (0-1), 73e Utland (0-2).