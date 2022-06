Pour son premier match de préparation, la Belgique n’a pas à rougir.

Dans le stade de Dendoncker de Wolverhampton, les Red Flames ont eu un avant-goût de l’Euro en affrontant l’Angleterre (8e nation mondiale) et ses joueuses impressionnantes. Évidemment, pour ce premier match de préparation, le résultat était anecdotique, d’autant plus que les Lionesses sont à un stade plus avancé comme elles ouvriront le bal de l’Euro le 6 juillet dans un Old Trafford bondé pour l’occasion, quatre jours avant l’entrée des Flames.