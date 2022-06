Depuis ce mardi, les Red Flames ont passé une nouvelle étape dans la préparation pour l’Euro 2022 avec la sélection des 23 Belges retenues. Elles étaient encore 28, ce dimanche, et 5 noms ont sauté de la sélection. Sans surprise, la quatrième gardienne Bastiaen et Vande Velde ne sont pas reprises. La très jeune latérale Jill Janssens, l’expérimentée milieu de terrain Lenie Onzia et l’attaquante Jassina Blom, blessée, ne seront pas non plus du voyage.

Même si tout peut encore changer pour ce quintet. Car jusqu’à lundi, date limite pour transmettre la liste à l’UEFA, le staff peut encore effectuer des changements, Serneels l’a d’ailleurs répété plusieurs fois ce lundi. Et quand on voit l’état de certaines joueuses, on se dit qu’il pourrait y avoir une petite chance pour les cinq réservistes.

