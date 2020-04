Contrairement à ce que les fédérations espagnole et danoise ont avancé mercredi, il n'y a pas encore d'accord pour repousser en 2022 l'Euro féminin et l'Euro Espoirs, prévus en 2021. Un porte-parole de l'UEFA l'a assuré à l'agence de presse allemande DPA.

Après la réunion de mercredi entre l'instance européenne et ses 55 nations membres, les fédérations espagnole et danoise ont annoncé qu'il existait un accord pour reporter en 2022 l'Euro féminin et l'Euro Espoirs, prévus en 2021 et désormais en concurrence avec l'Euro masculin, reprogrammé à l'été 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

"Il y a une possibilité de déplacer ces deux tournois en 2022 mais aucune décision n'a encore été prise", a déclaré l'UEFA.

Tant les Red Flames que les espoirs belges sont encore dans la course à la qualification pour ces tournois. Les Flames partagent la tête du groupe H avec la Suisse grâce à quatre succès en autant de journées mais doivent encore affronter les Suissesses à deux reprises. Le premier de chaque groupe sera qualifié, le deuxième ira en barrages.

L'UEFA a également annulé l'Euro U17 prévu en mai et l'Euro féminin U19 prévu en juillet. L'Euro féminin U17, programmé en mai, et l'Euro U19, planifié en juillet, sont eux reportés car il s'agit de tournois qualificatifs pour la Coupe du monde féminine U17 et le Mondial U20, deux compétitions de la FIFA, la fédération internationale.