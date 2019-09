Après quatre mois d’absence sous les couleurs du PSG et un feuilleton estival interminable, Neymar portera de nouveau le maillot parisien ce samedi face à Strasbourg et au Diable rouge Matz Sels.

Son entraîneur Thomas Tuchel n’a pas assuré que le Brésilien serait aligné lors de cette 5e journée mais les chances de le voir sont grandes.

"Nous avons Ney dans notre groupe, c’est sûr", a indiqué le coach allemand. "C’est nécessaire qu’il fasse son retour. Je suis convaincu qu’il va tout donner pour nous aider à atteindre notre but. Et notre premier but, c’est de gagner contre Strasbourg."

La star brésilienne sera donc de retour. D’autant plus qu’il est suspendu pour le début de la Ligue des champions mercredi contre le Real Madrid et que le PSG doit toujours se passer de Kylian Mbappé, d’Edinson Cavani et de Julian Draxler. Neymar, qui rentre à peine d’un rassemblement avec le Brésil, n’a plus porté le maillot parisien depuis le 11 mai : il a successivement enchaîné suspension, blessure, et mise à l’écart du groupe fin août dans l’attente de la clarification de sa situation.

Reste à voir quel accueil lui réservera le Parc des Princes…