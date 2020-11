Dans le club de Lyngby Boldklub, évolue Nicolai K Geertsen. Si ce nom ne vous dit pas grand chose, c'est normal. Mais depuis peu, ce footballeur fait le tour de la toile !

Le joueur qui porte le numéro 14 a été l'auteur d'un sublime enchaînement.

Sur un corner botté de la droite, Geertsen s'est envolé pour reprendre le cuir en bicyclette. Mais son envoi a malencontreusement évolué sur la barre transversale. Le joueur, presque à terre, a repris le cuir de volée pour le propulser dans le but adverse!

Le club danois a publié ce but sur les réseaux sociaux, en mentionnant même qu'il est un futur candidat pour le pris Puskas, récompense pour le joueur ayant écrit le plus beau but de l'année.