Comme on peut le voir sur le modèle ci-dessous, celui-ci n'était pas particulièrement réussi. "Qui est-ce gars", questionne d'ailleurs le joueur lui-même sur le ton de l'humour sur les réseaux sociaux.

Finalement, Ribéry a eu bien raison de tacler sa représentation dans le jeu puisque EA Sports a annoncé que le Français bénéficiera d'un nouveau visage lors d'une prochaine mise à jour. Et comme on peut le voir sur le cliché ci-dessous, on se rapproche davantage de la réalité...