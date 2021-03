Cette saison, Ritchie De Laet s'affirme comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de notre compétition. Au point que certaines voix s'élèvent afin qu'il soit appelé en équipe nationale vu la pénurie dans ce secteur. A 32 ans, l'Anversois ne représente clairement pas l'avenir. En revanche, avec une carrière longue comme le bras, il a plusieurs anecdotes croustillantes sur certains de ses anciens coéquipiers.

A commencer par un certain Marcin Wasilewski. Les deux défenseurs se sont rencontrés lors de leur passage commun à Leicester City. Comme il l'explique dans les colonnes du Nieuwsblad. "Marcin était vraiment quelqu’un de très sympa. Atypique, mais sympa. Le genre de type avec qui tu rigoles, mais qui fait des trucs bizarres. Je me souviens être allé manger avec lui dans un restaurant très chic. D’un coup, il se saisit de son verre et croque littéralement dedans, sans broncher. Il avait des morceaux de verre partout, me regarde, et se met à rigoler. Je n’avais absolument rien compris."

Pour rappel, Ritchie De Laet faisait partie pendant six mois de l'équipe qui a gagné la Premier League en 2015-2016. En février, quelques mois avant le titre, il était prêté du côté de Middlesbrough afin de gratter plus de temps de jeu. Mais le défenseur, arrivé en 2012 chez les Foxes, a permis à son club de rejoindre l'élite et de se maintenir en Premier League l'année avant ce titre qui avait déjoué tous les pronostics.

Lors de cette magnifique épopée de quatre ans, il a également fait la rencontre de Jamie Vardy. Et il n'a pas oublié son coéquipier anglais. "La veille d’une rencontre, Jamie boit des pintes de bière et ne mange que de la pizza. Par exemple, quand il a battu le record de Ruud van Nistelrooy en marquant sur onze matchs consécutifs. Eh bien, la veille, le chauffeur du bus de l’équipe nous avait apporté une bouteille de porto. Nous l’avons caché dans notre chambre d’hôtel. Je me suis servi un verre, et Jamie a pris le soin de siffler le reste de la bouteille."