Le nouveau président restera un an, en attendant qu’un indépendant prenne la place.

L’élection de Robert Huygens à la présidence de l’Union belge a été validée, ce lundi, par le Conseil d’administration, à sept voix pour, deux contre et une abstention. Un vote sans surprise, et préparé en coulisses ces derniers jours pour faire une place à un président indépendant, dans un an.

Le dernier paragraphe du communiqué de la Fédération est d’ailleurs assez clair. Après avoir précisé qu’une assemblée générale sera organisée au terme de cette saison, il est mentionné que, "de cette manière, tous les risques statutaires sont écartés et l’URBSFA aura la possibilité, pour la première fois de son histoire, d’élire un président fédéral indépendant à partir de juin 2022". La possibilité sera rapidement concrétisée, et les candidats amateurs désireux de se présenter devront y réfléchir à deux fois avant de se lancer dans la course.