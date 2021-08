Ce lundi matin, le conseil d’administration de l’Union belge se réunit pour élire le nouveau président de la fédération.

La course à la présidence a été marquée par son lot d’intrigues, d’accords, de désaccords et de négociations en coulisses. La Ligue professionnelle souhaitait proposer la candidature de Paul Van den Bulck, membre indépendant du CA, au même titre que Pascale Van Damme, mais les amateurs francophones et néerlandophones s’y opposent, pour des raisons statutaires.