Robert Lewandowski après son trophée du joueur FIFA: "Ce prix appartient aussi à mes coéquipiers"

Football

AFP

Le Polonais Robert Lewandowski, élu Joueur de l'année 2020 jeudi lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards, s'est dit "très fier et heureux" de recevoir ce prix, lui qui a été préféré à l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone), lauréat l'année dernière, et au Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus).