Joueur modeste, notamment au FC Liège, Robert Waseige a entraîné entre 1971 et 2005. Passé sur les bancs du Standard, du FC Liège et de Charleroi (il a décroché un titre d'entraîneur de l'année avec chacun de ces clubs), celui qu'on appelait parfois le "mage de Rocourt" est surtout connu pour avoir été le sélectionneur de la Belgique entre 1999 et 2002, avec en point d'orgue ce huitième de finale contre le Brésil, resté dans les mémoires pour le but annulé de Marc Wilmots et la défaite 2-0 au goût d'injustice.La rédaction de la Dernière Heure présente ses plus sincères condoléances aux proches de Robert Waseige.