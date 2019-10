Roberto Carlos était sans conteste l'un des meilleurs arrières gauches du monde. L'un des ses coups francs avait d'ailleurs fait le tour du monde grâce à sa prise d'élan et surtout sa trajectoire. Interviewé par l'ancien gardien Vitor Baia sur la chaîne de télévision portugaise Canal 11, le Brésilien s'est exprimé sur ses années au Real. Il explique tout d'abord son arrivée chez les Merengues. "C’est Lorenzo Sanz qui m’a recruté au Real Madrid, à un moment très compliqué, il n’y avait pas d’argent pour payer les joueurs. Florentino est arrivé, il a réorganisé le club. Il a payé tous les salaires en retard, il a recruté les meilleurs joueurs à l’époque des Galactiques, (Zinedine) Zidane, (David) Beckham, Ronaldo, (Luis) Figo."

Il a également parlé de sa relation avec Ronaldo : "J'ai rencontré Ronaldo en 1993 et à partir de ce moment, nous avons toujours partagé une chambre. J'ai dormi plus souvent avec Ronaldo qu'avec ma femme."

Une ambiance à part

Le latéral a également lâché quelques secrets de vestiaire. "On avait l’habitude d’arriver à la mise au vert, de laisser nos affaires dans les chambres et d’aller dîner. On avait l’habitude de prendre notre petite bière et du vin. Il y avait deux bouteilles sur chaque table. Lors du 2e match de championnat, quand Luxemburgo est arrivé, Ronaldo et moi lui avons dit : "professeur, il y a des habitudes ici, vous allez voir, s’il vous plaît, ne les changez pas, comme celle de la bière avant le dîner, sinon on va avoir des problèmes. Il a d’abord interdit la bière puis le vin. Ça a tenu 3 mois. La nouvelle est arrivée aux oreilles de la direction et au revoir. C’était notre ambiance de vestiaire." Un autre entraîneur n'a pas fait long feu au Real. "À l’époque des Galactiques, nous étions 7, c’était un danger dans le vestiaire. On l’a toujours bien géré, nous avions une bonne relation avec tous les coaches, moins avec (José Antonio) Camacho qui a tenu 10 jours (en 2004). Un record. Il est arrivé dans le vestiaire, dit bonjour à tout le monde, a observé et nous a dit : "je veux tout le monde à 7h demain matin". Normalement, on s’entraînait à 10h30. Nous avons parlé avec lui pour essayer de changer l’horaire, nous avions nos habitudes."

Selon lui l'exemple de l’entraîneur qui a tout compris était Vicente Del Bosque. "Je vais prendre l’exemple de Vicente Del Bosque. Del Bosque n’était pas un entraîneur, c’était plus un ami des joueurs. Il n’y a pas besoin de règles. Pas besoin de nous dire : "il faut que tu te replaces à gauche quand untel fait ça". Le joueur sait ce qu’il a à faire. Il nous comprenait parfaitement. Les entraînements du lundi et du mardi étaient à 17h. Il ne les mettait pas à 11h parce qu’il savait que tout le monde serait en retard."

Une chose est certaine, Roberto Carlos est aussi incisif avec un micro que sur un terrain de football.