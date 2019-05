Si le coup de sifflet final du match contre l’Écosse le 11 juin prochain résonnera comme le début des vacances pour les Diables rouges, Roberto Martinez et son staff patienteront un peu pour profiter de leurs congés.

Le Catalan et une partie de son staff rejoindront dans la foulée l’Italie et assisteront notamment aux deux premiers matchs des Diablotins contre la Pologne et l’Espagne les 16 et 19 juin et pourraient étirer leur séjour jusqu’au match contre l’Italie le 22.