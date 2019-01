Le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez estime qu'il est "difficile d'avoir un plus vainqueur" qu'Hans Vanaken, grand favori de la 65e cérémonie du Soulier d'Or, mercredi soir, à Puurs.

Le sélectionneur des Diables Rouges a constaté avec plaisir que des Belges se sont illustrés en 2018. "La Pro League a toujours été un bon championnat pour le développement de jeunes bons joueurs", a expliqué Martinez. "Dans ce cas, en 2018, nous avons vu les débuts chez les Diables de Birger Verstraete, Leandro Trossard ou Hans Vanaken."

Ce dernier est le grand favori du Soulier d'Or. "C'est très intéressant de voir comment Hans a progressé cette année. Il est devenu un joueur très régulier. C'est difficile de trouver quelqu'un de plus performant cette année. Il a accumulé des succès et a été constant toute l'année. Leandro a été fantastique, mais il a été blessé pendant un moment. La régularité est importante quand on doit attribuer un trophée. C'est difficile d'avoir un plus beau vainqueur que Vanaken", a conclu Martinez, qui a fait débuter le Brugeois en équipe nationale lors de l'amical de septembre en Ecosse.

