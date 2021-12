Rencontre avec le légendaire "Monsieur Goal, goal, goal" de la RTBF.

Nous aurions pu jouer sur la corde "nous avons retrouvé Roger Laboureur " mais l’ex-présentateur sportif star de la RTBF est facilement géolocalisable. Andenne est et reste son fief. Retraité - mis à la porte comme il dit - depuis 1995, "Monsieur Goal, goal, goal" conserve une notoriété insubmersible auprès des gens. À 86 ans, nous l’avons convié à son grand entretien.

Rendez-vous chez son ami de toujours, son ancien complice professionnel devenu son complice tout court : Michel Lecomte. À Wépion dans sa belle demeure de caractère en bordure de Meuse.

"Nous avons 20 ans d’écart à un jour près" , dit-il en s’installant dans son fauteuil au cœur du salon où le parquet grince sous ses pas. Sa béquille peut se reposer.

À 86 ans, l’homme aux huit Coupes du monde (de 1966 à 1994) et aux cinq Jeux olympiques ("j’ai refusé de couvrir les JO 1980 parce qu’on ne mangeait pas bien en ex-URSS", sourit-il) et quelques piges au Tour de France, Roger Laboureur ne pourrait plus dribbler son opposant direct mais l’œil pétille toujours, l’humour n’a pas fané avec les années passées. En route pour une bouffée de nostalgie télévisuelle et quelques bons mots. On ne se refait pas.

Roger, première question qui s’impose, comment allez-vous ?

"Pas très bien mais ce n’est pas très vendeur pour le journal. Plus sérieusement, le poids des ans commence à peser sérieusement. Mes jambes me lâchent. J’avais pris l’habitude d’aller boire un verre avec des copains, deux à trois fois par semaine, au Barcelone (un bistro resto réputé de la rue commerçante d’Andenne). Aujourd’hui, ce n’est plus qu’une fois et on doit me véhiculer."

Même si vous avez commenté de nombreux sports, votre nom reste attaché au football. Regardez-vous encore des matchs?

(...)