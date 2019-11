Dans la foulée de son excellente prestation contre le Slavia Prague, Romelu Lukaku a été sélectionné dans l’équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Lukaku a inscrit un but et délivré 2 assists pour Lautaro Martinez.

A ses côtés on retrouve du beau monde comme Robert Lewandowski, auteur du quadruplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions en seulement 14 minutes, ou encore Lionel Messi et sa prestation XXL contre Dortmund avec 1 but et 2 assists pour son 700ème match avec Barcelone