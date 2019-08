Dans une courte séquence diffusée par la plateforme Otro, le Diable rouge a avoué qu'il n'avait encore jamais connu ça. "Comment se passent les entraînements?", lui demande-t-on. "C'est dur !", répond-il alors, en se prenant la tête.





Et quand on lui demande s'il est fatigué, Big Rom répond avec un grand sourire. "C'est différent. En Angleterre, on travaille beaucoup. Mais ici, on travaille vraiment."





Et la nourriture? "Salade!", conclut le numéro 9 des Nerrazzuri en éclatant de rire.