Accrochée par la Fiorentina dimanche (1-1), la Juventus de Turin est désormais quatrième de Série A en attendant le déplacement du Napoli sur le terrain du Torino. La Juve enchaîne les prestations en dents de scie et depuis trois matches, la Vieille Dame ne peut plus compter sur Ronaldo. Bien qu'il reste actuellement le meilleur buteur de la Botte cette saison (25 buts) devant un certain Romelu Lukaku (21 buts), le Portugais inquiète par son niveau de jeu.

Muet lors de ses trois dernières sorties, cela fait désormais 347 minutes consécutives que Ronaldo n'a pas marqué. Et se rapproche fortement de son record à la Juve qui était de 359 minutes lors de sa première saison en Italie. Dimanche, l'attaquant de 36 ans n'a pas réalisé une grande performance et a été jugé comme le plus mauvais joueur de la Juve sur la pelouse par la Gazzetta dello Sport. Le plus grand quotidien italien n'a pas hésité à titrer: "Cristiano, qu'est-ce qu'il se passe ?" Tout en insistant dans ses pages. "Et nous en sommes à 4 matchs sans but (si on compte son absence lors de la défaite à l'Atalanta, NDLR)… C'est la plus longue absence", souligne le journal en concluant avec un : "Cristiano, es-tu là?"

Pour Tuttosport, l'ancien buteur italien Luca Toni s'est montré sévère avec Ronaldo. "Mauvais, il a eu les occasions de marquer mais il ne les a pas exploitées. Je lui donne un quatre sur le bulletin de notes." Enfin, le Corriere dello Sport cherche après Ronaldo qui a "disparu".

Mais quid de son avenir ? Entre la Vieille Dame et Ronaldo, le divorce semble proche. Surtout en cas de non-participation pour la prochaine Ligue des Champions. La Juve est actuellement 4e, synonyme de qualification, mais n'a que trois points d'avance sur Naples qui joue ce soir. En cas de succès de Mertens et du Napoli, ils pourraient se retrouver avec le même nombre de points que les Bianconeri, à seulement 5 journées de la fin de saison.

Si la Juventus ne parvient pas à se hisser dans le top 4, Tuttosport pense que Ronaldo quittera le navire car la Juventus ne sera plus en mesure de payer son salaire très coûteux de 31M€ par saison. De plus, à 36 ans, "Ronaldo lui-même ne serait pas disposé à vivre une saison en tant que simple spectateur de la plus grande compétition sportive. Par conséquent, le Portugais pourrait se pencher sur la possibilité de rejoindre le PSG ou de retourner à Manchester United", explique le quotidien.