2002, 2022. Vingt ans se sont écoulés depuis la 17e Coupe du monde, organisée par le Japon et la Corée du Sud. Presque deux générations de joueurs se sont succédées depuis que le but de Marc Wilmots était annulé en huitième de finale face au Brésil, que ce même Brésil battait l’Allemagne en finale pour empocher son cinquième sacre et que la Corée du Sud se frayait un chemin historique jusqu’en demi-finale.

L’époque a (un peu) changé depuis. Le concept du "but en or" qui permit à İlhan Mansız d’envoyer la Turquie en demi-finales aux dépens du Sénégal, n’existe plus. Les maillots extra-larges ont été rangés au placard. Le VAR a fait son apparition.