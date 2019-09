Le grand retour de la Croky Cup sur les antennes de RTL est marqué par une nouvelle collaboration entre la chaîne et La DH avec à la clef un concours pour vous gâter : le Like du match.

Le principe est très simple : à chaque match diffusé par RTL, Anne Ruwet, Georges Grün et Jean-Marc Ghéraille sélectionneront quatre images de jeu ou des tribunes. Et vous aurez ensuite la possibilité de voter pour votre préférée via un like sur le compte Instagram de RTL Sport ou sur les réseaux sociaux de La DH avec, en jeu, cinq fois deux places pour la finale de la Coupe et des abonnements à notre site Les Sports +.