En alignant d’entrée Togui en pointe, Nangis et Nzuzi sur les flancs ainsi que Ephestion en rôle libre derrière l’attaquant de pointe, Vincent Euvrard avait décidé de prôner un jeu offensif. Pas question de se cacher donc et de jouer à dix devant le rectangle de Defourny.

Seulement voilà, après dix petites secondes de jeu, les bonnes intentions volaient en éclats puisque les pensionnaires de D1A trouvaient déjà l’ouverture dans la défense molenbeekoise.

Le RWDM ne s’apitoyait pas sur son sort et comme il le fait régulièrement en D1B, prenait le contrôle des opérations et du ballon. Les intentions étaient bonnes, les Molenbeekois tentaient de se projeter vers l’avant mais la construction était rendue difficile par une équipe de Zulte au pressing haut plus que gênant. Le centre de Nangis aurait pourtant mérité mieux à la 10e.

Nangis est l’homme en forme du côté du RWDM ces dernières semaines. Même si les résultats ne suivent pas en championnat, le flanc gauche ne compte pas ses efforts au travers de courses répétées et de tentatives de dribbles. C’est d’ailleurs lui qui a remis le RWDM dans le match en exploitant parfaitement un centre d’Ephestion juste avant la pause.

La seconde période fut plus décousue. Zulte tentait dans un premier temps de partir à l’assaut du but molenbeekois avant de laisser la possession au RWDM et de se replier dans son camp. Nzuzi faisait exploser ses supporters mais son but était annulé pour un hors-jeu.

Le dernier quart d’heure était une véritable attaque-défense, Nzuzi avait la balle de la qualification au bout du pied mais l’envoyait dans les nuages alors qu’il avait eu tout le temps d’ajuster.

Et puis à la dernière minute, Zulte obtenait un penalty tombé du ciel. Vossen ne manquait pas l’occasion et offrait la qualif à ses troupes. Que le foot est cruel…

rwdm : Defourny, Libert, Ruyssen, Dante, Le Joncour, Gécé, Rommens, Nzuzi, Nangis, Ephestion (78e Lavie), Togui (63e Claes).

zulte waregem : Bossut, Humphreys, Pletinckx, De Bock, Seck, Dompe, Ciranni, Sissako (67e Doumbia), Kutesa, Fadera (78e Christensen), Vossen.

arbitre : M. D’Hondt.

avertissements : Gécé, De Bock, Nangis, Le Joncour, Defourny.

les buts : 1e Kutesa (0-1), 40e Nangis (1-1), 90e Vossen sur pen. (1-2).