Son principal outil de travail tient dans une poche de sa doudoune. Une petite caméra haute définition. Il la trimbale de stade en stade et y enregistre ses aventures, ses rencontres et ses émotions. Basile Brigandet, alias "Stadito", est un youtubeur et groundhopper français. À 24 ans, il tente de vivre de sa passion qui consiste à voyager pour découvrir le plus de stades possible et partager ses expériences avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Il était de passage en Belgique début novembre. Rencontre au cœur d’un Parc Duden déjà bouillant avant l’écrasante victoire face à Charleroi (4-0).



(...)