Du beau monde à la Villa Hortense à Hoeilaart ces derniers jours. Jean-Michel Saive, Kim Gevaert, Alexis Saelemaekers mais aussi Lola Mansour (judo), Amal Amjahid (ju-jitstu), Jean-François Lenvain (course de fond et accompagnateur de nombreux sportifs) et Karen Northshield (coach sportive victime des attentats de Bruxelles) ont fait le déplacement à l’Expo Movement Manifesto. Une organisation du Panathlon, présidé par Philippe Housiaux, qui veut véhiculer les valeurs du sport et l’histoire du sport en Belgique.

L’expo concerne les champions sportifs au premier plan puisque, en cette année olympique, elle fait le pont entre le monde des arts et du sport. Elle a proposé à une série d’artistes d’exposer des œuvres inspirées du sport.

L’expo a inspiré les visiteurs, notamment Alexis Saelemaekers.

"J’ai de nombreux amis qui ont un talent artistique mais qui n’ont malheureusement que très peu l’occasion de le montrer", explique le joueur de l’AC Milan qui ne va pas se contenter de paroles. "Avec d’autres sportifs de haut niveau, j’ai intégré le projet ‘Give And Take’ qui va me permettre de réfléchir à ce que je pourrais mettre en place pour soutenir le milieu artistique à ma manière."