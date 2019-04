Le magazine Time a dressé un top 100 des personnalités les plus influentes. On y retrouve notamment Mo Salah.

L’Égyptien a profité de cette publication pour défendre les femmes : "Nous devons changer la façon dont nous traitons les femmes dans notre culture, (il faut le faire) avec plus de respect. Ce n'est pas une option".

Salah souhaiterait que la conception des femmes dans sa culture soit différente. "Je soutiens les femmes maintenant plus qu'avant, car j'ai le sentiment qu'elles méritent plus et mieux que ce qu'on leur donne maintenant. "

Le gaucher de 26 ans prend ce rôle de personne influence comme une fierté, malgré la pression que cela engendre. "Être le premier Égyptien dans cette situation que personne n'a connue avant, c'est quelque chose de différent."

L'attaquant de Liverpool a aussi la classe en dehors du terrain.