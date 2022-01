Le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations mardi en venant à bout d'héroïques comoriens. Mais de nombreuses critiques et accusations de tricherie envers les Lions Indomptables sont apparues, notamment concernant la gestion des tests covid, qui ont privé les Comores de leur gardien pourtant testé négatif quelques heures avant le match.

Face aux accusations, Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football a réagi sur les antennes de Canal + Afrique : "Je voudrais faire une précision sur les tests, en rappelant aux journalistes qui se lancent dans des explications impossibles, que l'argent alloué aux tests n'est pas sous le contrôle du Cameroun. C'est à 100% sous le contrôle de la CAF (la Fédération africaine de football)."

Plus globalement, l'ancienne gloire du Barça et de l'Inter en a assez de voir la réputation de son pays être épinglée de la sorte : "Les règles du jeu étaient connues par tous avant le début de la compétition. Je souhaite humblement que mon pays soit respecté. La Tunisie a eu sept cas de tests positifs face au Nigeria et elle ne jouait pas contre le Cameroun. J'ai l'impression que certains d'entre nous ont parfois la mémoire courte. Il n'est pas fair-play d'insinuer de telles choses, d'accuser le gouvernement camerounais ou de m'accuser moi-même."

Avant de conclure pour clore le débat : "Je n'ai jamais accepté la tricherie, ça ne sera jamais le cas. J'espère que c'est clair pour tout le monde."