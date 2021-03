À la découverte de Robert Sánchez (23 ans), Pedro Porro (21 ans) et Bryan Gil (20 ans), les trois nouveaux internationaux espagnols.



Luis Enrique est le premier sélectionneur des grosses nations à dévoiler son groupe en vue des rencontres d’éliminatoires du Mondial 2022 face à la Grèce, la Géorgie et le Kosovo. Si la présence de Pedri était attendue aux côtés des habitués comme Sergio Ramos, Busquets ou encore Koke, celle des trois autres (Sánchez, Porro et Gil), l'était moins.

Mais qui sont-ils ?