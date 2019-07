L’opération dégraissage continue à Anderlecht. Ivan Santini, meilleur buteur du club la saison passée (16 buts), a reçu une offre des Chinois de Jiangsu Suning FC. Le même club qui a proposé un salaire dingue d’1,1 million d’euros par… semaine à Gareth Bale (Real Madrid).

Le Sporting a déjà un accord avec ce club pour le transfert de Santini (30 ans). La direction en voulait 5 millions et cette somme sera bien atteinte, selon nos sources. Pour rappel, le Croate avait été acheté pour 3 millions à Caen il y a un an.

Santini doit maintenant se mettre d’accord avec les Chinois. Ça ne devrait pas être un gros problème vu les moyens financiers de club basé à Nankin, une ville de 8 millions d’habitants. Le salaire sera assurément généreux pour celui qui touchait 1,5 million brut par an.

Vendredi, Santini était encore en Belgique, mais il avait fait ses adieux dans le vestiaire la veille. Il doit prendre la direction de l’Asie ce week-end et se décider pour le début de la semaine prochaine. Le mercato ferme le 31 juillet en Chine. La deadline, c’est mercredi soir donc.

Si le transfert se confirme, il permettra à Anderlecht de toucher enfin une belle somme d’argent durant ce mercato. Jusqu’à présent, la direction n’avait reçu qu’1,1 million via les départs définitifs d’Appiah (750 000 euros) et de Ganvoula (400 000 euros). Même Eupen, Waasland-Beveren et Mouscron faisaient mieux.

L’opération dégraissage n’est pas finie pour autant au RSCA, loin de là. Il reste une bonne douzaine de joueurs superflus au club. Sven Kums en fait partie, comme nous l’écrivions dans ces colonnes vendredi.

Il nous revient que le Soulier d’or 2015 pourrait ne même pas être dans la sélection pour le match contre Ostende ce dimanche. En fin de semaine, il s’est entraîné dans un groupe avec d’autres indésirables, comme Trebel, Milic et Saief.

Kums devrait suivre le premier match de la saison depuis les tribunes. Une manière claire de lui faire comprendre qu’il ferait mieux de s’en aller avant la fermeture du mercato le 2 septembre…